Хранить ли деньги дома: плюсы и минусы, где прятать деньги от воров

Фото: Global Look Press

Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Хранение денег — щепетильный вопрос, требующий взвешенного решения. Поэтому каждый, кто беспокоится о сохранности сбережений, рано или поздно оказывается перед выбором: хранить деньги в банке или дома? И если уж держать наличные, где прятать их от незваных гостей? Давайте разберемся.

Где лучше хранить деньги: в банке или дома

Первый вопрос: можно ли хранить деньги дома или стоит предпочесть банк? Экономисты сходятся во мнении, что банк — более надежное решение. Во-первых, так вы можете не только защитить, но и приумножить средства, открыв сберегательный счет. Во-вторых, средствами, лежащими на счету, проще управлять. Вы с меньшей вероятностью потратите деньги не по назначению, но сохраните возможность снимать и переводить их. Впрочем, последнее зависит от условий договора, который вы заключили с банком.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Где хранить деньги: дома или в банке

Если вы предпочитаете наличные, необязательно прятать деньги дома. Вы можете арендовать банковскую ячейку. Впрочем, это не самое выгодное и удобное решение. Во-первых, деньги не будут работать так, как при вкладе под проценты. Во-вторых, чтобы получить их, вам придется лично явиться в банк и сделать соответствующий запрос.

Наконец, вы можете хранить деньги в драгметаллах. Это выгодно потому, что с ростом цен на драгметаллы будут расти и ваши сбережения. К тому же металлам не грозят инфляция и дефолт.

Экономисты рекомендуют не хранить все деньги на одном счету. Сбережения стоит разделить на несколько частей, до 1,4 миллиона каждая. Они пойдут на разные вклады в разных банках. Этот метод позволяет обезопасить средства от непредвиденных ситуаций. Впрочем, если вы храните деньги в организации, входящей в топ надежных банков, риск коллапсов минимален. Такие банки не только хорошо охраняются, но и страхуют вклады клиентов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Где хранить деньги дома

Теперь разберемся, стоит ли хранить деньги дома и какие плюсы и минусы есть у этого варианта. Первый и очевидный недостаток подобного решения — деньги не будут приумножаться и, напротив, подвержены инфляции. Второй минус — это риск непредвиденных ситуаций: от пожаров и потопов до взлома квартиры. Если же говорить о плюсах, то таковым является доступность наличных. Вы сможете взять нужную купюру в любой момент. К тому же так у вас будет запас на случай блокировки банковского счета.

Итак, где же лучше хранить деньги: дома или в банке? Банк — более выгодное и надежное решение, плюсы которого очевидны. Однако многие по-прежнему склоняются к тому, чтобы держать наличные при себе. Так что далее мы поговорим о том, как обезопасить сбережения, если вы намерены прятать их дома.

Сколько денег хранить дома

Первым делом стоит решить, сколько денег хранить дома. Не стоит прятать слишком большие суммы: это и невыгодно, и опасно. Однако небольшой запас не будет лишним. По мнению финансистов, оптимальным решением будет отложить сумму, которой хватит на погашение налогов и кредитов за месяц, а также на недельные расходы (на еду, бытовую химию и так далее).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как хранить деньги дома

Где не стоит прятать деньги дома

Животрепещущий вопрос — где хранить деньги дома. Прежде чем мы перечислим возможные тайники, скажем, где точно не стоит прятать средства. Все эти уловки давно известны грабителям. Неподходящими местами для хранения налички являются:

вентиляционная решетка;

банки со специями, крупами, солью, сахаром;

горшки с растениями;

сливной бачок;

пространство за зеркалом, картиной или настенным ковром;

матрасы и подушки;

верхняя одежда;

холодильник и морозильная камера;

шкатулки для украшений;

шкаф.

Все эти тайники — первое, что приходит на ум, когда нужно решить, где прятать деньги дома. И все они давно известны грабителям. Именно эти места будут проверены в первую очередь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Стоит ли хранить деньги дома

Где прятать деньги дома

Так где же хранить деньги дома? Тут стоит проявить фантазию. Неочевидным решением будет карниз для штор. Зачастую карнизы полые внутри. Так что достаточно скрутить купюры трубочкой, снять заглушки, спрятать деньги и надеть наконечники обратно.

Еще один вариант — фальшивые розетки и трубы. К примеру, можно дополнить санузел ложной трубой, которая не будет бросаться в глаза, и прятать деньги там. Аналогичным образом стоит поступить с розеткой. Достаточно спрятать за фальшрозеткой углубление в стене, которое и послужит тайником.

Вот еще несколько идей:

мягкая игрушка — если дома много игрушек, то и найти «ту самую» будет проблематично;

массажная расческа — резиновая часть с зубчиками зачастую снимается, так что деньги можно прятать и под ней;

ложные стенки ящика — приложив усилия, можно выпилить дополнительные стенки для ящика стола или комода и прятать деньги непосредственно за ними;

полости подоконника — тут принцип тот же, что и с карнизами: снимаем заглушку и прячем деньги в открывшуюся полость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Советы по хранению денег дома

А теперь скажем о главном минусе всех перечисленных способов. Если вы прочитали о них в интернете, то с тем же успехом о них могут прочитать и грабители. И так мы снова приходим к выводу, что крупные суммы дома лучше не держать.

Как обезопасить сбережения дома

Если с тайниками все ясно, перейдем к следующему важному вопросу. А именно, как хранить деньги дома, чтобы обеспечить им максимальную сохранность. Хорошим решением будет создать несколько тайников. Разделите сумму на несколько частей и спрячьте их в разных уголках дома. Есть шанс, что воры, найдя часть денег, решат, что это все ваши сбережения, и прекратят поиски.

Более эффективным вариантом будет установка тревожной сигнализации. За ежемесячную оплату вы получите не только охрану, но и страховку. Если наряд не сможет поймать грабителей, вам возместят часть ущерба. Кстати, здесь уместно вспомнить и про хорошие отношения с соседями.. Если соседи знают, что вы надолго отлучились из дома, они, вероятно, вызовут полицию, заметив подозрительных людей. А зафиксировать время взлома и лица грабителей смогут система умного дома или камера слежения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как безопасно хранить деньги дома

Наконец помните, что воры — не единственная опасность для наличных. Ценные вещи могут пострадать от огня или воды. Поэтому часть сбережений можно по старинке хранить в сейфе. Но не обычном, а огнестойком и водонепроницаемым.

Итак, мы выяснили, можно ли хранить деньги дома. Лучше не рисковать и довериться банку. Если же вы хотите держать наличные под рукой, учитывайте все возможные риски и будьте готовы отвечать.

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