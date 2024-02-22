Даркнет: что это такое, как туда попасть и что там можно найти

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Даркнет

В широких кругах даркнет воспринимается как площадка для продажи нелегальных веществ, слива персональных данных и организации киберпреступлений. Но так ли это на самом деле? Что представляет из себя «теневая сторона» интернета и какое значение она имеет? Выясняем, что такое даркнет и как туда попасть. И подчеркиваем: статья имеет исключительно ознакомительный характер, ее не стоит воспринимать как инструкцию. Мы также осуждаем любые действия, нарушающие закон и личностную неприкосновенность.

Что такое даркнет

Даркнет, он же «теневой интернет» или «скрытая сеть», — это потайной сегмент интернета, не отображающийся через наиболее распространенные поисковики («Яндекс», Google и другие). Отличительная особенность даркнета — многоступенчатое шифрование данных и анонимность пользователей. Войти в даркнет можно только при использовании специального программного обеспечения. Наиболее популярными ПО являются браузер Tor и прокси-сервер I2P.

Браузер Tor обеспечивает анонимность юзеров за счет «луковой» маршрутизации. Юзер проходит от «точки А» к «точке В» не напрямую, а через несколько сетевых узлов, или нод. Таким образом, только один узел — входная нода — фиксирует ваш IP при подключении. И только последний узел — выходная нода — знает, куда вы перешли. Так что первым шагом в инструкции, как попасть в даркнет, будет установка специализированного ПО. Ссылки на скачивание установочных файлов находятся в открытом доступе.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как попасть в даркнет

Как попасть в даркнет с телефона

Ненадолго забежим вперед и, предваряя вопросы, как искать сайты в даркнете, расскажем, как попасть в даркнет через телефон. Уже упомянутый браузер Tor адаптирован и для мобильных устройств. Его можно установить на Android как напрямую через сайт разработчиков, так и через магазин приложений Google Play. Версия для iOS доступна в App Store, где распространяется под названием Onion Browser.

Как попасть в даркнет через Android или iOS: альтернативный вариант

На первый взгляд кажется, будто мы ответили на вопрос, как попасть в даркнет с телефона. Однако существует не менее популярная альтернатива, которую также стоит упомянуть. Это бесплатное прокси-приложение Orbot, разработанное специально для мобильных устройств.

В то время как Tor является браузером, Orbot позволяет провести через защищенные каналы и другие приложения на смартфоне (например, почту). Приложение распространяется бесплатно, установочный файл находится в открытом доступе.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Что такое даркнет и как туда попасть

Как выглядят ссылки в даркнете

Итак, мы выяснили, как попасть в даркнет через Android, iOS и ПК. Теперь стоит сказать пару слов о специфике ссылок в даркнете. Для большинства пользователей Сети привычными являются домены .com, .ru и аналогичные. Однако в пространстве Tor используется домен .onion. Открыть ссылки с таким доменом через обычный браузер не получится. В поисковике вы их также не увидите.

Как искать сайты в даркнете

Итак, со ссылками все понятно. А как попасть на сайты в даркнете? В «теневом сегменте» существуют аналоги стандартных поисковиков. В их число входят:

Grams;

DuckDuckGo;

NotEvil;

TorCH;

Seeks и другие.

Пользователи также могут воспользоваться каталогами ссылок, рассортированных по тематике. Мы не будем приводить примеры конкретных каталогов. Дело в том, что даркнет изобилует фишинговыми сайтами, имитирующими популярные порталы. Так что юзер должен самостоятельно найти нужный ресурс — и использовать его под свою ответственность.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Инструкция: как попасть в даркнет

Зачем нужен даркнет

В сознании большинства пользователи даркнета — это киберпреступники и распространители нелегальных веществ. Однако далеко не всегда скрытая сеть используется для нарушения закона.

Для некоторых юзеров это исключительно вопрос принципа. Для них важно сохранять анонимность, в том числе для реализации свободы слова. Поэтому в даркнете можно найти безобидные площадки, например дискуссионные. Ни о каких аморальных поступках речи не идет.

Но, конечно, не все так просто. Наравне с форумами для обсуждений и обмена файлами, например, с подцензурной литературой даркнет изобилует ссылками на маркеты, торгующие нелегальными веществами. Поговорим подробнее о том, что в принципе встречается в даркнете.

Что можно найти в даркнете

Разнообразие контента в даркнете поражает. Там можно найти вполне безобидные порталы. Например, в скрытой сети действуют электронные библиотеки книг. В них можно найти подпавшие под государственную цензуру и снятые с продажи произведения (правда, такие библиотеки все же нелегальны — они нарушают авторские права издательств).

В даркнете также имеются площадки для общения. Они мало чем отличаются от привычных нам социальных сетей. Темы для разговоров могут быть самыми разнообразными: от домашних животных до автомобилей, от помощи в написании кода до кулинарных советов.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Как попасть в даркнет через телефон

Но, конечно, приличную долю сегмента составляют форумы, посвященные наркотическим веществам. Там можно найти самую разнообразную информацию: от вакансий «курьера» и рецептов изготовления ПАВ в домашних условиях до инструкций по первой помощи в случае передозировки. Наравне с чатами наркозависимых стоят форумы неонацистов и других радикальных движений.

Наконец, даркнет — это площадка для продажи персональных данных. За относительно небольшую сумму (оплата принимается в криптовалюте) пользователь может заказать сведения об адресе и местонахождении человека, выписки из базы, данные о пересечении границы, историю перемещения, журнал вызовов и, что ожидаемо, паспортные данные и банковские реквизиты.

Но и это не самые брутальные предложения, представленные в даркнете. В «теневом интернете» можно нанять человека, готового за определенную плату избить вашего недоброжелателя, обидчика, конкурента — словом, любого человека, которому вы хотите отомстить, «не замарав руки».

На просторах даркнета продаются не только персональные данные и ПАВ. Там же можно приобрести поддельные документы, порнографию, оружие. Пользователь может купить организованную атаку на сервер.

Могут ли посадить за вход в даркнет

Теперь вы знаете, как попасть в даркнет, а также убедились, что это не самый безобидный сегмент интернета. Напрашивается вопрос: предусмотрено ли наказание за посещение скрытой сети? Хорошая новость для рядовых юзеров: безобидный серфинг в даркнете преступлением не считается и ничем не грозит.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Ссылки в даркнете

Другое дело, если вы занимаетесь противозаконной деятельностью. Несмотря на средства шифрования и анонимность, правоохранительным органам все же удается отслеживать преступников, поставляющих нелегальные услуги через даркнет.

Наконец, даже простой серф даркнета может иметь неприятные последствия. Через уже упомянутые фишинговые сайты вы рискуете подцепить вирус, который установит на ваш ПК скрытый майнер. И это только одно из возможных последствий.

Итак, мы выяснили, что такое «теневой интернет», как попасть в даркнет в 2024 году, а главное — для чего это нужно и нужно ли вообще. Подавляющую часть необходимой информации рядовой пользователь может найти на вершине айсберга — в видимой сети. Стоит ли отправляться на исследование «тени» — личный выбор каждого, за который, возможно, придется нести ответственность.

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