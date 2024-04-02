Петербургский депутат предложил указывать наценку на товары в магазинах Петербургский депутат Рябоконь: нужно указывать наценку на товары в магазинах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В магазинах нужно указывать наценку на социально значимые товары, чтобы сократить случаи спекуляций, с таким предложением выступил депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что повышение цен на товары значительно опережает рост доходов граждан.

Повышение цен на продуктовые товары опережает рост доходов. Это болезненно бьет по беднейшим слоям граждан, львиную долю расходов которых составляют продукты. При этом порой рост цен может носить не объективный, а спекулятивный характер, — пояснил парламентарий.

Депутат предлагает добавить информацию прямо на ценники. Так, по его мнению, на них должна быть указана не только конечная стоимость, но и размер торговой надбавки в процентах. По его словам, это позволит снизить социальное напряжение в обществе — граждане смогут контролировать ценообразование, а надзорные органы станут быстрее реагировать на случаи необоснованного повышения стоимости.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов поддержал данную инициативу и отметил, что ее можно обсудить. При этом парламентарий уточнил, что специфика рынка такова, что проблему роста цен на продукты нововведение не решит.

Реальность такова, что на социально значимые продукты наценка в торговых точках не очень большая. Но при этом человек, приходя в магазин, видит высокую наценку на некоторую другую группу товаров, например на алкоголь. За счет этого сети выходят на среднюю рентабельность, которая позволяет им получать прибыль, но сохранять определенный уровень цен, — заключил Спиридонов.

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы ранее начали проверку крупнейших российских торговых сетей из-за цен на яйца. В частности, будет произведен анализ деятельности магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «Ашан».