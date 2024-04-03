Появились фото из квартиры, где мать могла убить новорожденную Жительницу Кстово заподозрили в убийстве новорожденной дочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Кстово в Нижегородской области заподозрили в том, что она дома родила ребенка и убила его, сообщил Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагается, что мать хотела скрыть факт рождения дочери.

Предполагаемое убийство произошло в 3-м микрорайоне Кстово. По данным СК, 23-летняя женщина задушила новорожденную девочку. Следователи осмотрели тело младенца и место происшествия. Назначено несколько экспертиз. Фотографии с места происшествия публикует Telegram-канал Ni Mash.

Ранее суд продлил арест супругам из Ростова-на-Дону Якову и Анастасии М., которых подозревают в убийстве восьмимесячной дочери. Как сообщало местное подразделение Следственного комитета, в конце апреля 2023 года оперативники нашли останки девочки в морозильной камере холодильника в квартире, где проживала семья. Подозреваемые отрицают причастность к трагедии и перекладывают вину друг на друга.

До этого в США приговорили к пожизненному сроку женщину, которая бросила 16-месячную дочь одну дома и уехала в отпуск в Пуэрто-Рико. Девочка, запертая в квартире, скончалась от обезвоживания. Суд не принял оправдания защиты о проблемах злоумышленницы с психикой.