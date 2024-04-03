Ветер усилил крупный пожар в Химках Крупный пожар вспыхнул на берегу канала имени Москвы в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на берегу канала имени Москвы в подмосковных Химках, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Очевидцы публикуют в Сети кадры сильного возгорания.

Отмечается, что около бассейна вспыхнули деревянные постройки. Из-за ураганного ветра в столичном регионе огонь быстро распространился и усилился.

Ранее в пресс-службе столичного управления МЧС рассказали, что детская площадка сгорела на Новоясеневском проспекте в Москве. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания не уточняются. При этом СМИ предположили, что пожар могли устроить дети в результате неудачной игры с огнем.

В конце марта в Москве произошел пожар на крыше МГТУ им. Баумана. Возгорание произошло на четвертом этаже административного корпуса университета на 2-й Бауманской улице. Площадь пожара увеличивалась до 40 кв. м. Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара. Была проведена эвакуация. Пострадавших нет.

Как выяснили СМИ, недавно в горящем здании МГТУ имени Баумана здании завершили реконструкцию. В прошлом этот корпус занимала химическая лаборатория Императорского Московского технического училища. Он был построен в конце XIX века. Теперь там хотели сделать библиотечный комплекс.