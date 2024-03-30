Что известно о пожаре в МГТУ им. Баумана в Москве 30 марта, погиб ли кто-то

Фото: t.me/mchs_official

В Москве произошел пожар на крыше МГТУ им. Баумана. На данный момент он локализован. Какие подробности известны, есть ли пострадавшие?

Что известно о пожаре

Возгорание произошло на четвертом этаже административного корпуса университета на 2-й Бауманской улице.

«Пожар в МГТУ им. Баумана в Москве. Горит кровля четвертого здания в Бригадирском переулке. Там находится здание бывшей химической лаборатории Императорского Московского технического училища. Припаркованные машины мешают поставить подъемные механизмы. Разгорается обрешетник. Проводится эвакуация. Площадь возгорания 20 «квадратов». На месте работают пожарные расчеты», — сообщил Telegram-канал Mash.

Спустя время площадь пожара увеличилась до 40 кв. м. Пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара.

На данный момент возгорание локализовано. Была проведена эвакуация. Пострадавших нет.

«В 12:35 пожар был локализован, проводятся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших нет, обстановка на месте спокойная», — заявили в МЧС.

Причина пожара не уточняется.

Фото: t.me/mchs_official

Что известно о корпусе, на крыше которого случился пожар

По данным KP.RU, недавно в горящем здании МГТУ имени Баумана здании завершили реконструкцию. В прошлом этот корпус занимала химическая лаборатория Императорского Московского технического училища. Он был построен в конце XIX века. Теперь здесь хотели сделать библиотечный комплекс.

Для посещения студентами и преподавателями он пока открыт не был.

Сообщение о пожаре в центре Москвы поступило спасателям в 11:31 мск.

Очевидцы сняли горящий корпус Бауманки на видео. На опубликованных кадрах видно пожар на крыше, из чердака валил густой серый дым.

Какие еще пожары были в Москве в последнее время

22 марта в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. Нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, после чего началось возгорание. Площадь возгорания составляла 12,9 тысяч кв. м. В борьбе с огнем было задействовано три вертолета.

«Всего привлекались 10 воздушных судов: три вертолета МАЦ Ка-32 с водосливным устройством емкостью пять тонн, один Ми-26 — с емкостью 15 тонн, три медицинских вертолета БК-117 для санэвакуации и три Ми-8 — с емкостью пять тонн из Жуковского», — рассказывал РИА Новости представитель экстренных служб.

28 марта в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. По данным МЧС, пожар случился утром 28 марта в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 кв. м. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

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