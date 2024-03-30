Пожар в МГТУ имени Баумана в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве загорелась крыша здания МГТУ имени Н. Э. Баумана, расположенного на Бригадирском переулке. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий.

По словам очевидцев, из здания эвакуируют людей, от кровли поднимается густой серый дым. Причины возгорания пока неизвестны. Как уточняет ТАСС, пожар произошел в реконструируемом корпусе университета, само здание было построено в конце XIX века. Пресс-служба подтвердила агентству информацию о пожаре, более подробная информация будет озвучена позже.

На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым. Ведется эвакуация. На место прибыли пожарные, проводится разведка, — уточняет собеседник агентства.

Ранее на видео попал крупный пожар в бразильском городе Ресифи, где загорелся небоскреб. На видео можно увидеть, что верхняя часть небоскреба охвачена огнем. При этом утверждается, что на месте происшествия были слышны взрывы. Улицы рядом со зданием оцепили экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.

До этого на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси», в этот момент в здании не было людей. Возгорание началось со стены, после чего огонь перекинулся на крышу.