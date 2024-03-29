Охваченный огнем небоскреб в Бразилии попал на видео

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Мощный пожар произошел в небоскребе в бразильском городе Ресифи, кадры с места инцидента публикует Telegram-канал SHOT. Огонь охватил 25-этажное строящееся здание Botanik.

На видео можно увидеть, что верхняя часть небоскреба охвачена огнем. При этом утверждается, что на месте происшествия были слышны взрывы. Улицы рядом со зданием оцепили экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси». Возгорание началось со стены, после чего огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников спасательной службы составляла 80 квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали, людей в здании не было.

Кроме того, в Белгороде у здания МВД раздался взрыв. В результате инцидента повреждены кабинеты бухгалтерии управления. По имеющимся данным, есть пострадавшие, их число не называлось. Как утверждают очевидцы, на здание областного управления упал беспилотник.

Также в Тверской области обнаружили тело пожилой женщины со следами насильственной смерти после пожара. Инцидент произошел в Вышнем Волочке. С пенсионеркой могли расправиться двое рабочих, которых она наняла для ремонта квартиры, предположила соседка погибшей.