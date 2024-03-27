В российском регионе у здания МВД раздался взрыв «Осторожно, новости»: в Белгороде у здания МВД раздался взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тelegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Белгороде у здания МВД раздался взрыв. Как передает канал, на месте работают скорые и пожарные. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию, но не уточнил, действительно ли ударили по строению ведомства.

В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки, — написал Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии управления МВД. По предварительной информации канала, есть пострадавшие, их число уточняется. Baza со слов очевидцев отмечает, что на здание областного управления МВД упал именно беспилотник. Как пишет Telegram-канал Mash, предварительно, в 16:50 мск в здание попал украинский дрон-камикадзе.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в ходе очередного эфира обрушился с критикой на сообщения жителей Белгородской области, просивших у властей помощи и рассказывающих о последствиях украинских атак. После этого в группе стали появляться гневные сообщения, пользователи Сети потребовали от телеведущего извинений. Однако администрация закрыла комментарии к публикациям.