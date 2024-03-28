В Москве огонь охватил здание супермаркета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси», сообщает пресс-служба ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве. Возгорание произошло со стены, после чего огонь перекинулся на крышу. Сообщение о пожаре поступило в 12:30 28 марта.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений — происходит загорание вентилируемого фасада и кровли двухэтажного здания (магазин «Дикси»). Площадь пожара 80 кв. м. Информации по пострадавшим не поступало. Людей в здании нет. На месте находятся экстренные службы города. Проводятся работы по тушению. Принятыми мерами открытое горение ликвидировано. Обстановка на месте спокойная, — сообщили в подведомственном МЧС учреждении.

Краснопахорское — один из самых отдаленных населенных пунктов бывшего Подмосковья, который был присоединен к столице в 2012 году. Поселение находится за городом Троицком.

Днем ранее в Новой Москве произошла стрельба на улице Бианки в поселении Московском. По данным прокуратуры, в перестрелке пострадал как минимум один человек — 28-летний Шамиль Дадаев. Он доставлен в стационар с огнестрельным ранением живота.

До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела после обнаружения тел двух младенцев на насосной станции в Новой Москве. По данным следствия, тела двух новорожденных девочек были обнаружены в помещении насосной станции 18 и 19 марта. У одного ребенка на голове обнаружена рана в теменной области слева.