Детская площадка сгорела дотла в Москве МЧС: детская площадка сгорела на Новоясеневском проспекте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детская площадка сгорела на Новоясеневском проспекте в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

По адресу: Новоясеневский проспект, дом 16, корпус 1, поступило заявление о возгорании во дворе жилого дома. Наши подразделения прибыли и оперативно ликвидировали возгорание в 16:37. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

Причины возгорания не сообщаются. При этом Telegram-канал «112» предположил, что пожар могли устроить дети в результате неудачной игры с огнем.

Ранее пожар произошел на заводе «Электроизолит» в подмосковном Хотьково, его площадь составила три тысячи квадратных метров. По данным МЧС, из здания были эвакуированы четыре человека. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, проводится расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил четыре с половиной тысячи квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. К тушению привлекались 64 специалиста и 22 единицы техники, уточнили спасатели.