Названы способы максимально защитить дачу от грабителей Депутат Чаплин посоветовал приобрести датчики движения для защиты дачи от воров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы максимально защитить дачу от грабителей, необходимо установить на участке сигнализацию с датчиками движения, открытия окон и дверей, а также протечки воды и дыма, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, такие системы способны подключаться к центральной охранной службе либо отправлять данные на мобильный телефон.

Лучше подключиться к центральной охранной службе, мониторящей обстановку и вызывающей аварийные службы. Можно предусмотреть возможность получения уведомлений на мобильный телефон в случае срабатывания сигнализации. Цены варьируются также от 1 тыс. до 100 тыс. рублей, — заявил Чаплин.

Еще одним надежным средством от грабителей он назвал камеры видеонаблюдения с возможностью записи и просмотра в реальном времени. При этом желательно, чтобы они могли записывать изображение в высоком разрешении и звук, а также имели режим ночного видения. Чаплин посоветовал предусмотреть удаленный доступ к камерам с любого устройства, а также обратить внимание на IP-камеры.

Лучше размещать камеры на воротах или входной двери, на крыльце или калитке, на окнах, по периметру участка. Установите предупредительные знаки о наличии видеонаблюдения на видных местах. Система видеонаблюдения обойдется садоводам в среднем от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, — заключил депутат.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что при покупке недостроенного дачного дома необходимо выяснить причину простаивания работ. По его словам, если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным.