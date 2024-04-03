Банк России сократит продажи валюты на рынке в 12 раз Центробанк сократит продажи валюты на рынке до 600 млн рублей в день

Центральный банк России сократит до 600 млн рублей ежедневные операции по продаже валюты на внутреннем рынке, сообщило Министерство финансов РФ. Это в 12 раз меньше, чем месяц назад. Решение принято из-за роста нефтегазовых доходов по итогам марта и в связи с увеличением покупок валюты.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 апреля 2024 года по 7 мая 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,2 млрд рублей, — уточняет министерство.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что обязательная продажа валютной выручки положительно отразилась на экономике и продемонстрировала свою эффективность. По его словам, правительство намерено продолжить взаимодействовать с российскими компаниями, занимающимися экспортом продукции. Это позволит обеспечить фондирование импорта.

Вице-премьер напомнил, что механизм был разработан с целью фондировать импорт. По его словам, переход на расчеты в национальных валютах позволил нарастить его объемы, но треть всех сделок по-прежнему проводилась в долларах и евро.