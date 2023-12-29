Белоусов оценил механизм продажи валютной выручки экспортерами Белоусов заявил о положительных результатах продажи валютной выручки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Продажа валютной выручки экспортерами дала результат, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, этот механизм нашел признание у представителей бизнеса, а действует лишь для крупнейших компаний.

Белоусов напомнил, что механизм был разработан с целью фондировать импорт. По его словам, переход на расчеты в национальных валютах позволил нарастить его объемы, но треть всех сделок по-прежнему проводилась в долларах и евро.

Возникает вопрос, как это все склеить одно с другим. Это одна из причин, по которой появилась необходимость ввести обязательную продажу валютной выручки, — чтобы выровнять ситуацию. Удалось. И компании признали: достаточно гибкий механизм. Он действует только для крупнейших компаний, — отметил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что доля чистых продаж валютной выручки экспортерами по итогам ноября может приблизиться к 100%. По данным регулятора, в октябре этот показатель составил 91%. Похожие показатели, согласно статистике ЦБ, в предыдущий раз наблюдались в марте текущего года, однако в дальнейшем на фоне падения поступлений от экспорта нефти и быстрого ослабления рубля чистые продажи стали снижаться.