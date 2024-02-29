Белоусов оценил эффективность обязательной продажи валютной выручки Белоусов: обязательная продажа валютной выручки оказалась эффективной

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Обязательная продажа валютной выручки положительно отразилась на экономике и продемонстрировала свою эффективность, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство намерено продолжить взаимодействовать с российскими компаниями, занимающимися экспортом продукции. Это позволит обеспечить фондирование импорта.

Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность, — заявил Белоусов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В ходе совещания представители компаний рассказали о собственном опыте применения указа о продаже валютной выручки, а также обменялись мнениями. По словам главы РСПП Александра Шохина, совещание прошло в конструктивном ключе, правительство услышало вопросы, которыми озабочены российские предприниматели. В завершении мероприятия между его участниками была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе.

Правительство России ранее подтвердило планы по введению временного запрета на экспорт бензина. Такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, запрет экспорта также позволит снизить цены на топливо в России.