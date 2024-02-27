Эксперт объяснил решение правительства России запретить экспорт бензина Эксперт Митрахович: кабмин вводит запрет на экспорт бензина для снижения цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение правительства России ввести полный запрет на экспорт бензина с 1 марта объясняется стремлением снизить стоимость топлива на внутреннем рынке, предположил в разговоре с «Известиями» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его оценкам, цены на бензин растут из-за большой налоговой нагрузки на участников рынка.

У нас есть общая проблема, что компании перегружены налоговыми обязательствами и в учетах еще и санкционного давления им приходится крутиться, вертеться. Одним из проявлений того, что компании приспосабливаются к новым реалиям, является их попытка увеличить цены на внутреннем рынке, что правительству, естественно, не нравится, — объяснил он.

Митрахович объяснил, что цены на внутреннем рынке не перестанут расти без снижения налоговой нагрузки на компании. По его словам, правительство России решило контролировать их изменения с помощью запрета на экспорт этого энергоносителя.

Эксперт уточнил, что правительство решилось на такой шаг, поскольку из страны экспортируется лишь 10% от производимого бензина. При этом он добавил, что аналогичное решение в отношении экспорта дизеля стало бы сомнительным, поскольку из Росси экспортируется половина от производимого объема.

Ранее стало известно, что правительство России введет полный запрет на экспорт бензина с 1 марта. Там объяснили, что такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, кабмин может увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.