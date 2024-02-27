Правительство России подтвердило планы по запрету экспорта бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России введет полный запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, кабмин может увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Подтверждаем, — сказал собеседник журналистов, отвечая на вопрос о запрете.

Спрос на бензин в России традиционно начинает расти в период летних отпусков и плановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий. Предполагается, что запрет на экспорт топлива позволит компенсировать его. Отмечается, что ограничение на поставки бензина не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Южную Осетию, Абхазию, Монголию, а также на Узбекистан.

Кабинет министров вводит запрет на экспорт бензина из России не в первый раз. В частности такие меры вводились в конце сентября 2023 года для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива. К середине ноября внутренний рынок топлива в России насытился, в связи с чем было принято решение об отмене действовавших ограничений. В пресс-службе правительства подчеркнули, что главная цель запрета на экспорт была достигнута, оптовые цены на автомобильный бензин снизились.