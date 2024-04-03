ФАС оштрафовала крупный банк за рекламу кредита со ставкой 4% ФАС оштрафовала ФК «Открытие» на 700 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала банк ФК «Открытие» за ненадлежащую рекламу, которая, по оценке регулятора, вводила клиентов в заблуждение, сообщает его пресс-служба. Взысканная сумма составила 700 тысяч рублей.

Как отметила ФАС, ФК «Открытие» распространила в интернете рекламу кредита с привлекательной для клиентов ставкой 4% и суммой до 5 млн рублей. При этом, как отметил регулятор, банк не указал другие существенные условия предоставления займа. Этот факт ввел потребителей в заблуждение, подчеркнула служба.

Служба возбудила дело в отношении ФК «Открытие» по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала банк на 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за жалобы россиянина на рекламу кредитной организации. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке 12% годовых по вкладу, а иные условия, влияющие на получение дохода, размещались трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, по данным службы, потребители получали неполную информацию об условиях, определяющих сумму дохода по вкладу.

До этого ФАС вынесла предупреждение Банку Синара из-за размещения недостоверных сведений о тарифах. При несоблюдении условий, которые не были указаны на сайте организации, с клиентов списывали дополнительную плату в размере 3000 рублей. Служба обязала финансовую организацию устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ФАС, действия Банка Синара содержат признаки недобросовестной конкуренции.