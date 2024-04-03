Мишустин назвал среднюю зарплату в России Мишустин: в среднем россияне зарабатывают больше 73 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя зарплата в России составляет более 73 тысяч рублей, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Так он ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей в месяц. По словам главы правительства, рост зарплат россиян в 2023 году составил 7,8%, передает ТАСС.

Да, это так. Я могу показать расчеты. Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тысяч с копейками, — сказал Мищустин.

Ранее премьер заявлял, что на повышение зарплат бюджетников в 2023 году из федерального бюджета было выделено около 190 млрд рублей. По его словам, эти деньги направлены на повышение оплаты труда педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медицинского персонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки. Помимо этого, отметил он, порядка 30 млрд рублей выделено на повышение зарплат медработников из Федерального фонда ОМС.

Также стало известно, что повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах. Эта мера очень важна, потому что в таких населенных пунктах наблюдается критическая нехватка кадров.