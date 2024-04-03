Мишустин рассказал, как выросли зарплаты российских бюджетников Мишустин: на повышение зарплат бюджетников в 2023 году направили 190 млрд рублей

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На повышение зарплат бюджетников в 2023 году из федерального бюджета было выделено около 190 млрд рублей, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, эти деньги направлены на повышение оплаты труда педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медицинского персонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки. Помимо этого, отметил он, порядка 30 млрд рублей выделено на повышение зарплат медработников из Федерального фонда ОМС.

Мы вместе с регионами приводим их зарплаты в соответствие с Майскими указами президента. На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 млрд рублей. Такое решение затронуло свыше пяти миллионов бюджетников, — сказал премьер.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести специальный налог на роскошь. По его словам, фракция внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По задумке депутатов, процентная ставка для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, самолетов, вертолетов и автомобилей будет составлять до 4% их стоимости.