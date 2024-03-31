Названа категория населения, которой поднимут зарплату в апреле Доцент Иванова-Швец: сельским медработникам поднимут зарплату в апреле

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Повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах, заявила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, эта мера очень важна, потому что в таких населенных пунктах наблюдается критическая нехватка кадров.

Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах, — сказала Иванова-Швец.

Ранее Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. В первом чтении 25 октября депутаты хотели также заморозить индексацию зарплат судей, помощников депутатов и сенаторов, полицейских, военнослужащих, а также сотрудников ФСИН, судебных приставов, таможенников и пожарных.

С 1 января 2024 года ввели штрафы для работодателей за слишком низкие заработные платы. Юрист Ирина Михеева отметила, что санкция может составить до 100 тысяч рублей. Наказание будет грозить тем компаниям, которые устанавливают оклад работников на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). На настоящий момент он составляет 19 242 рубля.