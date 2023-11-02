В РФ работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты: кого это коснется Юрист Михеева сообщила о штрафах за выплату зарплаты ниже 19,2 тысячи рублей

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Штраф для работодателей за слишком низкие заработные платы сотрудников с 1 января 2024 года составит до 100 тысяч рублей, сообщила агентству ПРАЙМ юрист Ирина Михеева. Какие известны подробности?

Сколько обязаны платить работодатели

Санкции будут грозить тем компаниям, которые устанавливают оклад работников на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). На настоящий момент он составляет 16 242 рубля, со следующего года поднимется до 19 242 рубля.

«По Трудовому кодексу месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — напомнила Михеева.

Заработная плата ниже уровня МРОТ может быть установлена только в том случае, если сотрудник устроен на неполный рабочий день или находится в отпуске за свой счет. Также юрист напомнила, что меньше 19 242 рублей можно получить в случае удержания средств по исполнительным листам от приставов.

Что известно о штрафах для работодателей

В случае невыполнения требований ТК РФ работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Сумма взыскания может варьироваться в зависимости от нарушения.

Размер штрафа, наложенного на должностных лиц за невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, составит от одной до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

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За фактическое допущение к работе человека неуполномоченным на это и за отсутствие заключения с ним трудового договора штраф для работодателя, который ведет предпринимательскую деятельность, без образования юрлица составит от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

В каких регионах ожидается рост зарплат на 10%

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие четыре года заработные платы вырастут в среднем на 10% в восьми российских регионах.

Наибольший прирост ожидается в Челябинской области. Там прогнозируется повышение оплаты труда на 10,8%. В Дагестане зарплаты вырастут на 10,6%, Забайкальском крае — на 10,2%, в Мордовии и Воронежской области — 10,1%, во Владимирской и Ярославской областях — на 10%.

В Курганской области, Адыгее, Ульяновской, Новосибирской и Оренбургской областях, Чувашии и Алтайском крае, по данным ведомства, ожидается рост заработных плат от 8,9% до 9,9%.

По прогнозу Минэкономразвития, реальная зарплата в целом по России в текущем году вырастет на 6,2%.

В каких профессиях самый быстрый рост зарплат

Зарплаты фрезеровщиков в текущем году стали самыми быстрорастущими в России. Прирост выплат этой категории работников за год составил 68% и достиг в среднем значения 98 341 рубль, сообщил HR-аналитик Дмитрий Пучков.

Активный рост уровня оплаты труда также наблюдается среди стропальщиков, зарплаты которых выросли на 56%, до 69 584 рублей. Зарплаты токарей за год возросли на 55% и составили в среднем 101 017 рублей.

Также скачок увеличения заработной платы произошел у машинистов. Оплата труда таких специалистов поднялась на 55% и достигла 89 551 рубля.

«В III квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35% (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза», — отметил специалист.

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