Названы регионы, где зарплаты вырастут на 10% Минэкономразвития: в ближайшие годы зарплаты в восьми регионах вырастут на 10%

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В ближайшие четыре года зарплаты вырастут в среднем на на 10% в восьми регионах, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. Лидером среди них станет Кемеровская область, где рост зарплат составит 11,1%.

В Челябинской области ожидается рост зарплат на 10,8%, в Дагестане – на 10,6%, Забайкальском крае – на 10,2%. В Мордовии и Воронежской области, по прогнозам ведомства, увеличение зарплат составит 10,1%, а во Владимирской и Ярославской областях зарплаты подрастут ровно на 10%.

В министерстве добавили, что рост зарплат от 8,9% до 9,9% прогнозируется еще в семи регионах – Курганской области, Адыгее, Ульяновской, Новосибирской и Оренбургской областях, Чувашии и Алтайском крае.

В Минэкономразвития отметили, что положительная среднегодовая динамика номинальной зарплаты ожидается во всех субъектах по базовому варианту прогноза. Прогноз предполагает, что средний уровень инфляции в 2023-2026 годах составит 5,3%. Это означает, что реальный рост зарплат в субъектах будет ниже номинального. По прогнозу ведомства, реальная зарплата в целом по России в текущем году вырастет на 6,2%, но в 2024-2026 годах темп роста снизится и не превысит 2,6%.

Ранее сообщалось, что с 1 октября будут проиндексированы на 5,5% зарплаты работников государственных органов, в том числе тех, кто не имеет статуса госслужащего. В Министерстве труда уточнили, что повышение коснется 2,4 млн человек, в частности комендантов, заведующих канцелярией, стенографистов, экспедиторов и кассиров.