Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат HR-аналитик Пучков: зарплаты фрезеровщиков стали самыми быстрорастущими в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России названы профессии с наиболее активным ростом зарплат, сообщает «Радио 1». Как рассказал изданию HR-аналитик Дмитрий Пучков, согласно исследованию сервиса «Авито.Работа», на первом месте оказались зарплаты фрезеровщиков, прирост выплат за год составил 68% и достиг в среднем значения 98 341 рубль.

Как рассказал специалист, второе место заняли стропальщики, зарплаты которых выросли на 56%, до 69 584 рублей. Третья позиция рейтинга оказалась занята токарями с ростом в 55%, средняя зарплата у таких специалистов составила 101 017 рублей. У машинистов увеличение зарплат также составило 55%, но в рублевом выражении она достигла лишь 89 551 рубля.

Кроме того, по информации сервиса, зарплата операторов ПК показала 43-процентный рост, составив в среднем 47 940 рублей. Слесари стали получать больше на 41% (67 997 рублей), сварщики и водители автобусов — на 39% (79 014 и 71 568 соответственно).

В III квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35% (61 290 рублей). В отрасли строительства спрос работодателей вырос в 1,9 раза. В текущем году компании готовы предложить зарплату в среднем 68 621 рубль, что на 27% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года‎, — рассказал Пучков.

Он подытожил, что общий прирост зарплаты составил 38% год к году и достиг отметки в 60 137.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и специалистами в космической отрасли в Подмосковье признался, что его удивил уровень их зарплат. Глава государства пообещал, что власти займутся вопросом повышения дохода таких сотрудников.