В Госдуме призвали решить вопрос с невыплатами контрактникам из Москвы Депутат Журавлев призвал решить вопрос с невыплатами контрактникам из Москвы

Фото: duma.gov.ru

Случаи с невыплатами контрактникам денежных средств скорее являются исключением, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отреагировав на обращение военнослужащих из Москвы. В то же время он призвал обращаться к нему, если возникла подобная проблема.

Этот случай в нынешнее время скорее исключение. Не раз говорил, что могут обращаться ко мне напрямую. Будем решать этот вопрос, — сказал Журавлев.

Ранее источник сообщил NEWS.ru, что в течение нескольких месяцев некоторые контрактники из Москвы не могут получить выплаты за участие в СВО. По его словам, направлялись обращения в военкоматы и военную прокуратуру, однако они ссылаются на указ 68-ОМ, который невозможно найти в открытом доступе. Как отмечает источник, это может быть связано с тем, что контрактники не считаются боевой частью.

Он добавляет, что многие не получают зарплату и почти полгода живут на 34 тысячах от Минобороны. При этом таких людей несколько сотен человек, у многих двое, трое детей, сообщает источник. Всего девять рот, выплаты получает из них только одна. Денежные средства, отмечает источник, получили только двое военнослужащих. Кадровые контрактники в то же время не получили никаких выплат.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года на службу в Вооруженные силы РФ поступили 300 тысяч контрактников. Двумя неделями ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщал, что на контрактную службу принято порядка 280 тысяч человек.