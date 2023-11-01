Какая средняя зарплата в России в 2023 году: будет ли она подниматься Голикова: средняя зарплата в России в 2023 году составила 70,3 тысячи рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Среднемесячная заработная плата в РФ составляет 70,3 тысячи рублей, за 8 месяцев 2023 года она увеличилась на 7,5%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Генсовета Федерации независимых профсоюзов России. Что нужно знать?

«Среднемесячная заработная плата — пока мы имеем данные Росстата за 8 месяцев официальные, но тем не менее — за 8 месяцев 2023 года в реальном выражении выросла на 7,5% и составила 70,3 тысячи рублей», — сказала она.

Голикова также отметила, что безработица в стране находится на исторически минимальном уровне в 3%. Она подчеркнула, что работу над сохранением низких показателей необходимо продолжить.

Для представителей отраслей, оказавшихся под угрозой увольнения из-за санкций, было организовано временное трудоустройство. По официальным данным, процедура затронула 45 тысяч человек.

«В 2023 году были организованы общественные работы для 35 тысяч граждан, временное трудоустройство — для 45 тысяч. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут 14,5 тысячи работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, которые обратились в службы занятости за содействием в поиске работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — добавила Голикова.

Увеличат ли МРОТ и зарплаты в 2024 году

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин — изменение МРОТ приведет к увеличению зарплат у 4,8 млн человек.

Помимо этого, думский комитет одобрил законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Он предусматривает его сохранение на уровне 22 лет.

Также члены комитета ГД по труду призвали принять в первом чтении проект о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний в период с 2024 по 2026 год. Кроме того, депутаты рекомендуют к принятию проект об увеличении выплат для неработающих пенсионеров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие выплаты вырастут в 2024 году

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что сильнее всего увеличится пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. По ее словам, в следующем году выплаты за маленького ребенка вырастут на 48% и составят 49 123 рубля.

В 2025 году матери детей до 1,5 года будут ежемесячно получать 68 996 рублей. Также изменятся условия по получению пособий.

Кроме того, в 2024 году ожидается индексация материнского капитала. При рождении первого ребенка рост выплаты составит 44 тысячи рублей, второго ребенка — 58 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам тоже станет больше: в следующем году — 565 562 рубля, в 2025 году — 763 671 рубль.

Иванова-Швец добавила, что увеличатся и пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, выплаты малообеспеченным беременным, льготы учащимся, оплата дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами и другие выплаты.

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