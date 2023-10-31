Какие пособия вырастут в России в 2024 году: кому станут платить больше Россиянам рассказали, какие и для кого вырастут пособия в 2024 году

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Многие выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, вырастут в России с 2024 года. О чем речь?

Какие выплаты вырастут

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что сильнее всего увеличится пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Экономист также рассказала, что в следующем году выплаты за маленького ребенка вырастут на 48% и составят 49 123 рубля. В 2025 году матери детей до 1,5 года будут ежемесячно получать 68 996 рублей. Кроме того, изменятся условия по получению пособий.

«Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», — сообщила Иванова-Швец.

В 2024 году также ожидается индексация материнского капитала. При рождении первого ребенка рост выплаты составит 44 тысячи рублей, второго ребенка — 58 тысяч рублей. Помимо этого, увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам: в следующем году он будет 565 562 рубля, в 2025 году — 763 671 рубль.

Экономист добавила, что увеличатся и пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, выплаты малообеспеченным беременным, льготы учащимся, оплата дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами и другие выплаты.

Как увеличат выплаты по больничному

Ранее в Минтруде сообщили, что россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному. Ожидается, что в 2025 году максимальная сумма по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки.

«Сегодня россияне за один день больничного получают до 2737 рублей — почти на 3 тысячи меньше. В следующем году предельный размер компенсации будет чуть выше 4,1 тысячи», — рассказали в министерстве.

Мера связана с введением единого тарифа страховых взносов.

Как увеличат МРОТ

Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект об увеличении с 2024 года минимального размера оплаты труда в России до 19 242 рублей. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин — изменение МРОТ приведет к увеличению зарплат у 4,8 миллиона человек.

Кроме этого, думский комитет поддержал законопроект об установлении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Он предусматривает его сохранение на уровне 22 лет.

Также члены комитета ГД по труду призвали принять в первом чтении проект о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний в период с 2024 по 2026 год. Помимо этого депутаты рекомендуют к принятию проект об увеличении выплат для неработающих пенсионеров.

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