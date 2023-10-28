В России могут подорожать билеты в кино: почему, на сколько Билеты в кино в России могут подорожать на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков на конференции «Ведомостей» спрогнозировал подорожание билетов в кино. С чем связан возможный рост цен и сколько россиянам придется переплачивать?

Почему в России могут подорожать билеты в кино

Как поясняет Воронков, нижняя граница сборов для функционирования кинотеатров в России составляет 40 миллиардов рублей. При таких показателях они работают «в ноль», отмечает эксперт.

Российские кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом показатели увеличились на 53%, сообщил Воронков.

Он подчеркнул, что до конца текущего года вопрос с иностранным контентом решить вряд ли получится, а уверенности в увеличении числа российского продукта на следующий год у кинотеатров нет. Поэтому держать цены на том же уровне уже не получится, резюмирует Воронков.

«Если в том году торговые центры давали кинотеатрам хорошие скидки, то в этом году, понимая, что российское кино чуть-чуть начало работать, больших скидок уже нет. Рост зарплаты никуда не деть, удержаться на прежнем уровне цен невозможно», — заявил он.

На сколько подорожают билеты в кино

По словам Воронкова, рост цен билетов в кино возможен на 20–25%.

«Для того, чтобы мы попали хотя бы на нижнюю планку рынка, это рост в 20–25%, чтобы себестоимость показа уже зависела как минимум не от 10–15 человек на сеанс, а хотя бы от восьми человек на сеанс, чтобы мы попадали в такую себестоимость», — заявил он.

Сейчас средняя стоимость билета в кино в России составляет более 323 рублей. Билеты могут подорожать на 80 с лишним рублей.

Воронков считает, что такие перемены могут отпугнуть зрителей.

«С 2019 года доллар поднялся больше чем на 50%. Стоимость кинопроектора поднялась на 88%. Цены на бензин поднялись тоже. Кино остается на том же уровне. Понятно, что, наверное, кого-то отпугнет, но на сегодняшний день кино является очень недооцененным товаром», — уверен эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец компании «Люмен фильм» Павел Поникаровский отметил, что все сети кинотеатров постепенно повышают цены на билеты.

«Если вы посмотрите, сколько стоил билет в кино, допустим, 12 лет назад, разница будет небольшая, всего 15%. Сейчас идет естественный процесс. Это еще связано с тем, что упала посещаемость. Повышение цен является одним из инструментов, который позволит в большей степени держаться на плаву. В нашей сети максимальная цена билета — 490 рублей, минимальная — 200. Инфляционные ожидания в обществе достаточно высокие. Мы, допустим, в этом году провели уже два повышения по 5%. В целом не видим никаких отрицательных отзывов, они есть, но они единичны», — рассказал Поникаровский.

Какие фильмы стали лидерами кассового сбора в 2023 году

Лидерами кассовых сборов в российском кинопрокате в 2023 году стали фильмы «Чебурашка», «Праведник», «Беспринципные в деревне», «Поехавшая», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Джон Уик 4», «Вызов», «Непосредственно Каха. Другой фильм», «Форсаж 10», «Человек-паук: Паутина вселенных», «Гипнотик», «Жанна Дюбарри», «За Палыча!», «Баба Яга спасает мир», «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», «Индиана Джонс и Колесо судьбы», «Барби» и «Повелитель ветра».

В начале января текущего года на экраны кинотеатров вышел фильм «Чебурашка». За три дня лента окупила бюджет в 850 млн рублей, впоследствии став самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. Общие сборы составили почти $92 млн.

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