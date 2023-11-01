Россиян ждет последняя короткая рабочая неделя в 2023 году Последняя короткая рабочая неделя в 2023 году начнется 7 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последняя короткая рабочая неделя в 2023 году начнется во вторник, 7 ноября, заявила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она отметила, что День народного единства, 4 ноября, выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6 ноября. Нечаева добавила, что работа в выходные дни должна оплачиваться в двойном размере, при этом работодатель должен запрашивать согласие сотрудника на работу в праздничный день.

В 2023 году День народного единства — 4 ноября — выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного — понедельник, — сказала Нечаева.

Ранее Министерство труда Российской Федерации предложило расширить компенсацию, выплачиваемую работникам в случае задержки зарплаты, в том числе при ее неначислении. В настоящее время работодатель обязан выплачивать компенсацию только в случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в установленный срок. В случае если работодатель незаконно не начислил заработную плату, работник не имеет права на компенсацию.

В случае принятия предложенных поправок работодатель будет обязан выплачивать проценты с того момента, когда работник должен был получить деньги. Кроме того, работодатель будет обязан выплачивать компенсацию в размере не менее 1/150 ставки Центрального банка России, действующей на момент задержки, за каждый день задержки, если он нарушил срок выплаты заработной платы.