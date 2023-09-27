В России расширят компенсацию за задержку зарплаты Минтруд хочет обязать работодателей платить компенсацию за задержку зарплаты

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Министерство труда Российской Федерации предложило расширить компенсацию, выплачиваемую работникам в случае задержки зарплаты, в том числе при ее неначислении, передает РИА Новости. В настоящее время работодатель обязан выплачивать компенсацию только в случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в установленный срок. В случае, если работодатель незаконно не начислил заработную плату, работник не имеет права на компенсацию.

В связи с этим предлагается внести изменения в статью 236 Трудового кодекса Российской Федерации, чтобы работники могли получать компенсацию и в случае неначисления зарплаты. Уточняется, что в настоящее время работник, получивший отпускные или оплату за выполненную дополнительную работу по решению суда, не имеет права на компенсацию за задержку выплат, поскольку эти средства не начислялись. В случае принятия предложенных поправок, работодатель будет обязан выплачивать проценты с того момента, когда работник должен был получить деньги.

Кроме того, работодатель будет обязан выплачивать компенсацию в размере не менее 1/150 ставки Центрального банка России, действующей на момент задержки, за каждый день задержки, если он нарушил срок выплаты заработной платы.

В случае восстановления сотрудника на работе по решению суда, применяется иной механизм, и компенсация не выплачивается. Работник получает полную заработную плату за весь период вынужденного прогула с учетом повышения среднего заработка.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин ранее рассказал, что россияне, являющиеся налоговыми резидентами, имеют право на уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ. По его словам, налоговый вычет также позволяет вернуть часть средств.