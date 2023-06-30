Росстат заявил о резком росте реальных зарплат. А как на самом деле? Эксперты настроены куда пессимистичнее, чем Росстат и Минэкономики

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Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат россиян — более чем на 10% за год. Но эксперты считают, что радоваться пока рано: возможен разгон инфляции. Чем реальные зарплаты отличаются от обычных и вырастут ли они до конца года, читайте в материале NEWS.ru.

Что такое номинальная и реальная заработная плата

Заработная плата, получаемая от работодателя, называется номинальной. Это конкретная сумма, которую переводят на карту раз или два в месяц. Реальная зарплата — это номинальная зарплата с поправкой на инфляцию. То есть количество товаров и услуг, которое можно купить на номинальную зарплату.

О чем говорят данные Росстата

По данным Росстата, в апреле 2023 года рост реальных зарплат россиян достиг пятилетнего максимума, составив 10,4% по отношению к апрелю 2022 года. Последний раз показатель менялся такими темпами в 2018 году: тогда в январе-феврале реальные зарплаты выросли на 10,5%, напоминают «Ведомости».

При этом в номинальном выражении средние начисленные зарплаты в этом апреле выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года. То есть до 71,2 тыс. руб.

Что говорит альтернативная статистика

Тем временем в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценили, что с учетом сезонности реальная зарплата снизилась на 0,4% в апреле к марту. В первом квартале 2023 года она ежемесячно опускалась на 0,1%.

Свои расчеты ЦМАКП проводит на основе данных того же Росстата, которые показали уверенный рост реальных зарплат. Но сильного противоречия в статистике нет. И вот почему.

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Почему у Росстата зарплата растет, а у ЦМАКП падает

У Росстата сравниваются показатели апреля 2023 года с апрелем 2022-го (то есть речь идет о годовом росте), а у ЦМАКП цифры апреля даются по отношению к марту 2023 года. В этом и состоит разница, объясняет кандидат экономических наук, преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов. «И речь идет о росте реальных зарплат. А данный показатель меняется при изменении инфляции. Больше инфляция — меньше рост реальных доходов, меньше инфляция — больше рост реальных доходов», — говорит экономист.

По факту годовой рост реальной зарплаты в апреле на 10,4% во многом объясняется статистическим эффектом, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Номинальный годовой рост зарплат вернулся практически к февральскому темпу (13% год к году), в то время как инфляция в годовом выражении резко замедлилась — с 11% в феврале до 2,3% в апреле», — поясняет эксперт.

В целом двузначные цифры роста номинальных зарплат Беленькая связывает со «все более острым кадровым дефицитом». То есть компании стали платить больше ряду востребованных специалистов.

Что будет с зарплатами в 2023 году

Что говорят в Минэкономики и ЦМАКП

В Минэкономразвития ожидают роста реальных зарплат по итогам этого года на 5,4%, а номинальных — на 10,9%. То есть реальные зарплаты к концу года начнут расти стремительнее, чем в начале года. В ведомстве считают, что этому росту будут способствовать замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за кадры.

В ЦМАКП же, напротив, убеждены, что по итогам этого года реальные зарплаты вряд ли увеличатся больше чем на 1–2%. Похожие оценки дают и кадровые агентства.

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Что думают эксперты

Дальнейший резкий рост реальной зарплаты прекратится, говорит Петухов. Во-первых, потому что он во многом был связан с большими выплатами мобилизованным, в целом увеличением затрат в ВПК и дефицитом кадров на рынке труда. Во-вторых, по причине ожидаемого ЦБ роста инфляции в России.

«Если инфляция будет расти, то реальные доходы при увеличении номинальных, расти будут меньше», — говорит Петухов. И это все при условии, что нынешняя экономическая и политическая ситуация не изменятся. Но она может измениться, причем мгновенно. Петухов не исключает, что по итогам года реальные зарплаты россиян могут даже снизиться.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что продолжения роста реальных зарплат не будет, «так как сезонность (низкие цены на овощи и фрукты) уйдет и инфляция снова поползет вверх».

Ольга Беленькая из «Финама» также ждет сокращения темпов роста реальных зарплат с апрельского аномально высокого уровня как за счет прогнозируемого ускорения годовой инфляции (прогноз ЦБ на конец года — 4,5–6,5%), так и за счет вероятного замедления роста номинальных зарплат. Впрочем, добавляет она, прогноз Минэкономразвития выглядит правдоподобно. Другое дело, что ожидаемый рост на 5,4% в 2023 году не может быть устойчивым. В последующие годы рост реальных зарплат, скорее всего, замедлится до 1–3%, заключает Беленькая.

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