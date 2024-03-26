Россиянам раскрыли, какая валюта лучше подходит для накоплений Экономист Масленников: лучше всего для накоплений подходит рубль

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Лучшей валютой для накоплений на данный момент является рубль, заявил экономист Никита Масленников. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что у национальной валюты ставки по депозитам наиболее привлекательные. По его словам, доллар и евро дадут минимальную прибыль.

Лучшая валюта для накоплений — это рубль. Во-первых, она наша национальная. Во-вторых, у рубля наиболее привлекательные ставки по депозитам. <...> У доллара и евро ставки практически минимальные. У юаня чуть выше, но тем не менее он все равно очень сильно проигрывает рублю, — пояснил эксперт.

Не следует хранить сбережения дома. Годовая инфляция составляет около 7,7%, уточнил экономист. Тем временем по вкладам начисляется 14,7%. Таким образом, вкладывая деньги, можно обыграть инфляцию. Если же хранить сбережения дома, они просто обесценятся, предупредил Масленников.

Экономист Михаил Беляев ранее порекомендовал хранить в виде наличных половину ежемесячного дохода. По его словам, эти деньги не следует тратить на импульсивные покупки, они должны оставаться для непредвиденных ситуаций и храниться в виде резерва. Наличные при этом необязательно постоянно носить с собой, уточнил эксперт.