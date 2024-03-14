Грабители до смерти запытали пенсионерку, пытаясь найти ее тайник СК: в Нижегородской области грабители запытали пенсионерку ради антиквариата

Правоохранительные органы Нижегородской области разыскивают грабителей, до смерти запытавших пенсионерку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По версии следствия, женщину лишили жизни из-за антиквариата. При этом в СК утверждают, что тело жертвы было найдено с отчлененной головой.

13 марта в доме на улице Максима Горького города Ветлуги было обнаружено тело 69-летней женщины с отчлененной головой. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. Лица, причастные к убийству, пока не установлены. Как уточняет Telegram-канал «112», злоумышленники пытали женщину, на ее теле зафиксированы следы побоев. Как предположили авторы канала, таким образом преступники пытались узнать, где она хранила ценные вещи.

В Улан-Удэ 34-летний местный житель ранее добровольно сдался полиции после убийства соседа поленом. Мужчина, уже имевший проблемы с законом, до смерти избил 53-летнего соседа, после чего украл у жертвы банковскую карту. По предварительным данным, конфликт произошел во время застолья.