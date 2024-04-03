Экономист назвала неожиданный недостаток дебетовых карт Экономист Тарасова: дебетовые карты могут быть опасны из-за овердрафта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опция «овердрафт», которая позволяет совершать покупки на большую сумму, чем есть у клиента банка, у дебетовых карт опасна, предупредила экономист Ольга Тарасова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнила, что при использовании этой услуги процент переплаты значительно больше, чем у кредитных карт.

По услуге овердрафта начисляется значительно больший процент, чем по тем же кредиткам. По наиболее распространенным и популярным кредитным продуктам придется отдать банку от 10 до 20% годовых, а при овердрафте эта цифра начинается от 30–35%, — пояснила экономист.

По словам эксперта, не все клиенты знают, что такая функция подключена к их карте. Зачастую перерасход оказывается для них неожиданностью. Существуют случаи, когда подобная опция прописана в договоре между банком и держателем карты. Тарасова подчеркнула, что, если клиент случайно потратил больше той суммы, которая у него была, «внезапно» взятые в кредит деньги придется возвращать с процентами. В связи с этим важно внимательно изучать договор при оформлении карты.

Адвокат Кирилл Данилов ранее предупредил, что за вкладами с высокими ставками, которые активно рекламируют российские банки, могут скрываться не самые выгодные предложения. По его словам, многие инвестиционные продукты обладают сомнительной и рисковой доходностью.