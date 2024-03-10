Ограбление вейп-шопа в Петербурге попало на видео В Петербурге грабители унесли из вейп-шопа товара на сотни тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 10 марта в Санкт-Петербурге четверо человек ограбили вейп-шоп, передает 78.ru. Охрана не успела настигнуть злоумышленников, а полиция прибыла на место ограбления спустя 20 минут.

Ограбление было запечатлено камерами наблюдения. На кадрах видно, что злоумышленники не смогли открыть сейф. Владельцы магазина написали заявление в полицию.

По данным Telegram-канала Baza, из магазина украдено товара примерно на 200–500 тысяч рублей. Из видео неясно, открыли входные дверь ключом или профессионально взломали замок.

РЕН ТВ уточняет, что кража произошла в Красногвардейском районе после полуночи. Замок на двери вскрыли за 40 минут до того, как грабители вошли в помещение.

Ранее сотрудница круглосуточного магазина на Рязанском проспекте в Москве оказала активное сопротивление грабителю. Мужчина ворвался в помещение среди ночи с чулком на голове и потребовал «отдать кассу». В момент, когда он полез за деньгами, женщина выбила у него из рук нож и вступила с ним в борьбу. Тем не менее грабитель смог уйти, прихватив с собой выручку и пять пачек сигарет. Позже его задержали.