Налоговый вычет в 2024 году: кто и как может вернуть деньги с НДФЛ

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Налоговый вычет в 2024 году

Обучение, лечение, страхование и пенсия — все это базовые статьи расходов для многих россиян. Но мало кто знает, что государство готово возместить часть затраченных средств. Подобная денежная компенсация называется налоговым вычетом. Рассказываем, кому он положен, каким образом он начисляется и как рассчитать его размер.

Что такое налоговый вычет

Говоря простыми словами, налоговый вычет — это частичное возмещение денег за ряд товаров и услуг. Компенсации подлежат не все траты, а только так называемые социально значимые покупки. Таковыми считаются:

приобретение недвижимости;

лечение, включая лекарства;

учеба;

занятия спортом;

детские лагеря и секции;

пожертвования;

подтверждение квалификации;

страхования;

пенсионные взносы.

Средства компенсируются из налога на доход физических лиц. Так что если вам довелось тратить деньги на любую из вышеперечисленных сфер, у вас есть шанс получить часть денег обратно. Однако эта опция доступна при выполнении ряда условий. О них — далее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM За что полагается налоговый вычет

Как получить налоговый вычет

Итак, как получить налоговый вычет? Вам положена компенсация, если вы:

находитесь в РФ как минимум половину года, то есть являетесь налоговым резидентом;

устроены по трудовому договору;

получаете зарплату, из которой удерживается НДФЛ;

можете подтвердить право на вычет (об этом — чуть позже).

Компенсация предоставляется за последние три года уплаты НДФЛ. Следовательно, в 2024 году налоговый вычет рассчитывается за 2021, 2022 и 2023 годы.

Как оформить налоговый вычет

Следующий вопрос — как оформить налоговый вычет. С 2021 года эта процедура осуществляется онлайн. Вам не придется посещать налоговую или другие инстанции. Достаточно авторизоваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Частично заполненное заявление автоматически появляется в аккаунте льготников. Оно находится в разделе «Вычеты». Перейдите в подраздел «Получить вычет» и следуйте инструкции на сайте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оформить налоговый вычет можно на сайте ФНС

Вам не придется заполнять графы с доходами и размером НДФЛ. Если работодатель платит за вас налог, то эти данные уже имеются в базе ФНС. Но от вас потребуются документы, свидетельствующие о праве на вычет. Таковыми считаются чеки и квитанции, договор с медучреждением и тому подобное. В 2024 году налоговый вычет возвращают в течение двух месяцев.

Налоговый вычет на жилье

Говоря о том, как оформить налоговый вычет, стоит учесть ряд особенностей для каждой сферы трат. Поговорим о наиболее распространенных из них и начнем с вычета на жилье. Речь идет о так называемом имущественном вычете. В данном случае действуют два условия:

имущество расположено на территории РФ;

лимит вычета составляет два миллиона рублей.

Второй пункт требует особого внимания. При уплате налога в 13% от дохода вы можете вернуть часть суммы, не превышающей два миллиона рублей. Это значит, что максимальный размер вычета на недвижимость составляет 260 тысяч рублей. Если жилье стоило менее двух миллионов, то и выплаты, соответственно, будут меньше. Они составят 13% от стоимости имущества. При этом недвижимость должна быть зарегистрирована в Росреестре.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Налоговый вычет на недвижимость

Если жилье куплено в браке и дороже двух миллионов рублей, то на компенсацию могут претендовать оба супруга. В данном случае лимит вычета поднимается до четырех миллионов рублей. А значит, чета может получить до 520 тысяч рублей.

Жилье не обязательно должно быть куплено в течение последних трех лет. Однако компенсацию вы получите максимум за три года. К примеру, если квартира приобретена в 2015 году, можете рассчитывать на вычет. Но деньги вам возместят только за 2021, 2022 и 2023 годы.

Налоговый вычет по ипотеке

Отдельно скажем о налоговом вычете по ипотеке. В этом случае покупатель претендует на 13% от стоимости жилья и на компенсацию уплаченных процентов. В случае со стоимостью жилья потолок составляет два миллиона рублей, для процентов — три миллиона рублей. Таким образом, покупатель может вернуть до 260 тысяч за жилье и до 390 тысяч за проценты. Суммарно компенсация составит до 650 тысяч рублей.

Налоговый вычет за лечение

Фото: Shutterstock/FOTODOM Налоговый вычет на лечение

Переходим к следующей сфере расходов и поговорим про налоговый вычет за лечение. Частичному возврату подлежат деньги, потраченные на медпомощь для себя и для близких: родителей, детей или подопечных младше 18 лет, супруга или супруги. Медорганизация или ИП должны входить в утвержденный налоговой список.

Медицинские услуги делятся на две категории:

базовые;

дорогостоящие.

К первым относятся платные услуги, предоставленные амбулаторно, в стационаре, в санатории, а также паллиативная помощь (с некоторыми исключениями). Дорогими услугами считаются ЭКО; паллиативная помощь, необходимая для поддержания функционирования организма; ортопедическая стоматология при тяжелых дефектах, когда традиционное протезирование невозможно (то есть когда пассивного удержания протеза недостаточно).

Фото: Shutterstock/FOTODOM Налоговый вычет на медицину

В данном случае также имеются лимиты вычета. Потолок для базового лечения — 120 тысяч рублей (или 150 тысяч рублей, если траты совершены после 2024 года). То есть вам положено 13% от этой суммы. Важно отметить, что 120 тысяч — максимальная компенсация за ВСЕ виды социально значимых трат. То есть если вы занимались благотворительностью, учились и занимались лечением, вы получите максимум 120 тысяч за все вместе взятые траты.

Для дорогостоящего лечения потолка нет. Вы получите 13% от затраченной суммы, каким бы ни был ее размер. Допустим, медицинские процедуры и лекарства обошлись в 450 тысяч рублей. Значит, вам полагается 58,5 тысячи.

Если траты были совершены до 2024 года, вам потребуется полный пакет документов: договор с лицензированной клиникой (или ИП), справки об оплате услуг и чеки, рецепты на лекарства. Если же вы обратились за лечением после 1 января 2024 года, то все перечисленные документы заменяются справкой, оформленной по новой форме. Некоторые организации сами отправляют справки в налоговую. Если этого не произошло, вам придется запросить ее у администрации клиники.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Оформление налогового вычета

Налоговый вычет на детей

Семьи с детьми тоже могут претендовать на льготы. Налоговый вычет на детей компенсирует траты на учебу, в том числе в секциях, летние лагеря, лечение. В данном случае к заявлению на сайте ФНС нужно будет приложить паспорт и свидетельство о рождении ребенка, договор с лицензированной организацией (школой, клиникой и так далее), чеки, подтверждающие оплату услуг.

Родители могут получить вычет и за сам факт содержания детей. Его размер составляет:

1400 рублей за первого ребенка;

1400 рублей за второго ребенка;

3000 рублей за третьего и последующего ребенка;

12 000 рублей за ребенка-инвалида до 18 лет;

12 000 рублей за студента-очника до 24 лет с инвалидностью I или II группы.

Важно учесть, что вычет идет за те месяцы, во время которых суммарный доход не превышает 350 тысяч рублей. К примеру, вы получаете 60 тысяч рублей. Следовательно, вам полагается вычет за пять месяцев (суммарный доход будет составлять 300 тысяч рублей). Вычет будет производиться в период с января до июня.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Налоговый вычет на детей

Чтобы оформить вычет на содержание детей, нужно подать соответствующее заявление работодателю. К нему необходимо приложить свидетельство о рождении ребенка или договор о попечительстве, справку об инвалидности (если имеется).

Родители-одиночки могут рассчитывать на повышенный вычет. Но они должны предъявить свидетельство о смерти (или признания мертвым) второго родителя или паспорт, в котором отсутствует штамп о браке. Учтите, что развод не приравнивается к потере второго кормильца.

Как рассчитать налоговый вычет

Мы рассмотрели самые распространенные сферы трат, за которые полагается компенсация. Но ими перечень не ограничивается. Выше мы уже отметили, что льготы также распространяются на благотворительность, занятия спортом и не только. Не будем подробно останавливаться на них. Вместо этого ответим на главный вопрос: как узнать, сколько составляет налоговый вычет?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы получить ответ, достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами налогового вычета. Они находятся в открытом доступе и являются бесплатными. Все, что от вас требуется, — это:

выбрать сферу трат (медицина, спорт и т. п.);

ввести сумму расходов.

Калькулятор автоматически рассчитает размер положенной вам компенсации.

Теперь вы знаете, как получить налоговый вычет. Претендовать на него может каждый налоговый резидент, устроенный по ТК РФ. Если вы подходите под это описание, не упустите возможность компенсировать траты.

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