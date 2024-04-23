«Сбер» может выплатить рекордные дивиденды акционерам в 2023 году Набсовет рекомендовал «Сберу» выплатить рекордные 750 млрд рублей дивидендов

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Наблюдательный совет «Сбера» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды, сообщил президента Сбербанка Герман Греф журналистам. Речь идет о 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли компании. В пересчете на одну акцию выплата достигнет 33,3 рубля, передает РБК. Вместе с тем президент банка предположил, что в 2024 году организация побьет свой рекорд по прибыли.

Это рекордная цифра дивидендов за всю нашу историю и результат успешной работы «Сбера» в прошлом году, который заработал чистую прибыль в размере ₽1,5 трлн, — заявил Греф.

Ранее сообщалось, что группа QIWI планирует продолжить деятельность, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ Банка, который был ядром ее бизнеса. Компания подчеркивает, что ее руководство «принимает все необходимые меры для возобновления деятельности, в том числе ведутся переговоры с потенциальными партнерами на предмет заключения договорных отношений». Уточняется, что группа сменила форму работы и вместо ориентации на сотрудничество с одним банком-партнером (КИВИ Банком) теперь переходит на «мультибанковскую модель».