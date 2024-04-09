QIWI рассказала о блокировке 9 млрд в банке без лицензии QIWI: в КИВИ Банке заблокированы деньги в размере 9 млрд рублей

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Группа QIWI планирует продолжить деятельность, несмотря на отзыв лицензии у КИВИ Банка, который был ядром ее бизнеса, следует из отчета о финансовых результатах АО «Киви», Компания подчеркивает, что ее руководство «принимает все необходимые меры для возобновления деятельности, в том числе ведутся переговоры с потенциальными партнерами на предмет заключения договорных отношений», передает РБК.

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности. Вместе с тем в связи с отзывом лицензии у КИВИ Банка существует неопределенность в отношении возможности общества восстановить деятельность в прежнем или сопоставимом объеме в ближайшие 12 месяцев, — сообщили в QIWI.

Уточняется, что группа сменила форму работы и вместо ориентации на сотрудничество с одним банком-партнером (КИВИ Банком) теперь переходит на «мультибанковскую модель». В организации заверили, что уже имеют договоренности с рядом партнеров.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у акционерного общества «КИВИ Банк». Как отмечается, кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе России по величине активов и не являлась значимым кредитором реального сектора экономики. По данным регулятора, причиной для принятия такого решения стали нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

В июле прошлого года КИВИ Банк информировал о временном и частичном ограничении вывода денежных средств с кошельков на банковские счета и снятия наличных из-за претензий Центрального банка РФ. У Банка России после проверок возникли вопросы к отчетности и ведению документации.