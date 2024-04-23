Названы любимые места клещей для укуса собаки РКФ: клещи чаще кусают собаку в пах и живот

Чаще всего клещи выбирают для укуса собаки такие места, где мало шерсти, а кровеносные сосуды подходят близко к поверхности кожи, сообщили РИАМО в пресс-службе Российской кинологической федерации. Так, например, членистоногие любят присасываться к животу и паху. В связи с этим специалисты советует после каждой прогулки тщательно осматривать животное.

По словам экспертов РКФ, придя с улицы необходимо проверить у собаки не только живот и пах, но и области вокруг глаз, все складки, брылья, под хвостом, нижнюю челюсть, шею, подмышки. Для этого следует пройтись руками по собаке, начиная с головы, для этого также можно использовать щетку. Учитывая, что клещи не сразу впиваются в кожу, у владельца животного есть несколько часов, чтобы предотвратить укус.

Если членистоногое уже присосалось, то нельзя пытаться сразу его резко выдергивать. Также опасно для здоровья собаки заливать клеща какими-либо раздражителями, или наоборот оставлять его в коже, пока он не насосется и сам не отвалиться. Для извлечения клеща лучше использовать специальные приспособления или нить (завязав ее максимально близко к коже), концы нити развести в стороны, натянуть и поднять ее.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее предупредил о нашествии клещей в регионах России. По словам эксперта, количество этих членистоногих растет с каждым годом, они могут встречаться не только в сезон. Кроме того, специалист обратил внимание на то, что переносимые клещами инфекции все чаще фиксируются в ранее неэндемичных регионах.