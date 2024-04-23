Мошенники начали обманывать россиян с полисами ОМС Эксперт Дворянский: мошенники придумали новую схему обмана с полисами ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России начали сталкиваться с новой мошеннической схемой с использованием полисов обязательного медицинского страхования, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. По его словам, злоумышленники выдают себя за работников страховой компании.

Дворянский уточнил, что мошенники убеждают пользователей скачать якобы приложение Минздрава, являющееся на деле программой для получения доступу к устройству. С помощью него они могут вывести средства со смартфона. Дворянский отметил, что защититься от таких схем очень просто.

Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос, — посоветовал эксперт.

Кроме того, Дворянский порекомендовал обращать внимание на ссылки, по которым мошенники убеждают скачать приложение. Эксперт добавил, что чаще всего они пытаются заставить человека принять импульсивное решение.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Петербурге полиция раскрыла схему мошенничества с обманом служб доставки. Был задержан житель Пензы, нелегально получавший доступ к чужим аккаунтам.