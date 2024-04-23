В Петербурге раскрыли необычную схему интернет-мошенничества Полиция Петербурга пресекла схему с обманом служб доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли схему мошенничества с обманом служб доставки, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. По ее словам, правоохранителями был задержан житель Пензы, который нелегально получал доступ к чужим аккаунтам.

Злоумышленник нелегально получал доступ к чужим аккаунтам либо через подставных лиц регистрировал новые, — рассказала спикер ведомства в Telegram.

Аферист умело «раскручивал» страницы и получал приоритетное право привозить из магазинов дорогие товары. Однако мошенник брал исключительно те заказы, которые предполагали оплату наличными. Средства покупателя он забирал себе, а в магазин отправлял сфальсифицированный чек.

Злоумышленник менял аккаунт, сим-карту, телефон и продолжал криминальный бизнес. В ходе передачи товара заказчику мошенник скрывал лицо медицинскими масками, шарфами и головными уборами.

Следователи территориальных органов внутренних дел в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбудили 12 уголовных дел по признакам преступлений, соответствующим статье 159 УК РФ. Фигуранта поместили под стражу. В настоящий момент устанавливаются все эпизоды незаконной деятельности.

Ранее в Москве приезжий молодой человек угнал снегоуборщик с территории храма на востоке столицы. Правоохранители задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым.

