Россиянам рассказали о симптомах и профилактике гипертонии Кардиолог Хрипкова: головные боли могут указывать на повышенное давление

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Кардиолог Алена Хрипкова рассказала «Известиям», что стабильно повышенное давление (130/80 мм рт. ст. и выше) может говорить о наличии артериальной гипертензии, которая сопровождается одышкой, головными болями и носовыми кровотечениями. Эксперт отметила, что людям следует ежегодно проверять свое артериальное давление. Она при этом подчеркнула, что страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы требуются более частые проверки, например, раз в полгода, в квартал или ежемесячно.

Стабильно повышенное давление уже может говорить о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы — артериальной гипертензии. Почти половина гипертоников не подозревают о своем диагнозе: вопреки стереотипам повышенное давление не всегда сказывается на самочувствии человека, — сказала Хрипкова.

Специалист добавила, что артериальная гипертензия является хроническим заболеванием, которое требует постоянного медицинского наблюдения, даже если пациент добился ремиссии.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.