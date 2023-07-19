Диетолог рассказала о ягоде, помогающей снизить давление Диетолог Королева назвала черную смородину полезной для стабилизации давления

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Природные свойства черной смородины помогают укрепить сосудистую стенку и снизить артериальное давление, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, в этой ягоде содержатся вещества, поддерживающие работоспособность сердечно-сосудистой системы.

В составе черной смородины много витамина C, PP, марганца, магния, калия и антиоксидантов, которые направлены на борьбу со свободными радикалами. Они укрепляют стенку не только сосудов, но и каждой клетки, поддерживая работоспособность всех систем и прежде всего сердечно-сосудистой, — пояснила медик.

Как отметила специалист, черная смородина способна расслабить сосуды в условиях повышенного артериального давления, снизить его, при этом обеспечив хорошую текучесть крови.

Кроме того, диетолог рассказала, что ягода содержит много растительной клетчатки, которая стимулирует работу кишечника, наполняя микробиом полезной флорой, благодаря чему происходит регулирование иммунной системы и поддержание ее в рабочем состоянии.

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