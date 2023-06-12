Аллергия на тополиный пух: мифы и реальность Расскажем, может ли быть аллергия на тополиный пух и как ее лечить

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Сколько длится аллергия на тополиный пух

Ежегодно с середины мая к врачам-аллергологам обращаются люди с жалобой «на аллергию на тополиный пух», хотя научно доказано, что семена этого дерева не провоцируют данное заболевание. Организм реагирует на частицы другой пыльцы, которая просто прикрепилась к пуху. В этом материале мы окончательно разберемся, может ли быть аллергия на тополиный пух, как лечить симптомы поллиноза и какие средства профилактики помогут его предотвратить.

Почему аллергия на тополиный пух так распространена

В период существования Советского Союза и некоторое время после тополя высаживали в городах повсеместно: дерево неприхотливо, быстро растет и хорошо очищает воздух. Но тогда аллергия не была настолько массовым заболеванием, поэтому проблема пуха была второстепенной. На сегодняшний день поллинозом (сезонной аллергией на пыльцу) страдает около 30% населения крупных городов.

Сейчас при озеленении используют другие виды деревьев, но аллергия может проявляться на любые из них. Чаще всего симптомы поллиноза вызывают: береза, ольха, лещина, сосна и другие хвойные, а также злаковые растения. Пушинка тополя собирает на себя все, что витает в воздухе, и переносит на большие расстояния. Так пыльца попадает на одежду, кожу и залетает в окна квартир и офисов даже на верхних этажах. А люди диагностируют у себя проявление аллергии «на тополиный пух».

Фото: shutterstock Аллергия на тополиный пух

Аллергия на тополиный пух: симптомы и лечение

Лечение симптомов аллергии на тополиный пух должно проходить комплексно и под наблюдением врача. Это заболевание часто не принимают всерьез, а зря: в запущенных случаях оно может привести к отеку легких, анафилактическому шоку и даже летальному исходу.

Чаще всего клиническая картина поллиноза включает:

· частое чиханье и зуд в носу,

· отечность слизистых глаз и носоглотки,

· повышенную слезоточивость,

· заложенность ушей,

· насморк, который не купируется простыми средствами,

· покраснение носа и век,

· затруднение дыхания,

· головные боли,

· болезненную реакцию на свет.

Терапия назначается исходя из того, как проявляется аллергия на тополиный пух. Это могут быть:

· спреи для носа от аллергического насморка,

· капли для глаз против аллергического конъюнктивита,

· антигистаминные препараты в виде таблеток или инъекций,

· гормональные препараты в тяжелых случаях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как проявляется аллергия на тополиный пух

Что пить при аллергии на тополиный пух

Поллиноз, как и любая аллергия, лечится антигистаминными препаратами. Их можно использовать только после консультации с врачом.

Если антигистаминные препараты не работают или плохо принимаются организмом, врач может предложить пройти аллерген-специфическую иммунотерапию. Это длительное лечение, которое направлено на то, чтобы организм перестал реагировать на аллерген. Проводится оно только зимой, когда нет обострения. Компонент пыльцы в микродозах вводится пациенту, чтобы вызвать привыкание. Подходит такой метод не всем, о его целесообразности может сказать только врач после анализов и аллергопроб.

Чтобы не запустить болезнь или не дать ей развиться, очень важна профилактика. Вот несколько простых правил:

· Старайтесь как можно меньше находиться на улице, особенно в ветреную погоду.

· Если выйти все же необходимо, купите специальный респиратор и очки.

· По приходе домой тут же снимите верхнюю одежду и отправьте в стирку. Помойте обувь, в том числе подошву.

· Ополосните водой все открытые части тела, а лучше примите душ. Нос и глаза промойте специальным средством.

· Не открывайте окна, даже если живете на верхних этажах. Пыльца очень летучая.

· Если необходимо проветривание, смочите водой из пульверизатора москитные сетки.

· Используйте увлажнители воздуха, можно даже поставить их на подоконники. Мокрая пыльца быстрее осядет на пол.

· Ежедневно делайте влажную уборку.

Фото: shutterstock Что пить при аллергии на тополиный пух

Сколько длится аллергия на тополиный пух

Признаки аллергии на тополиный пух у взрослых продолжаются ровно столько, сколько цветет аллерген. Бывает и так, что аллергия у человека есть не на один вид пыльцы, а на несколько. Тогда период поллиноза может растянуться на весь летний период. Наиболее аллергенные растения цветут:

· береза, ольха — с конца апреля по конец мая,

· сосна, ель, пихта — с середины мая до середины июня,

· злаковые травы — с конца мая по конец июля,

· сорные травы (полынь, лебеда) — с конца июля по октябрь.

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