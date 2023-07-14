Россиянам рассказали, как подорожают импортные фрукты «АБ-Центр»: импортные фрукты могут подорожать осенью на 12–15% из-за ослабления рубля

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Ввозимые в Россию из-за границы фрукты могут подорожать осенью на 12–15% из-за слабого рубля, сообщил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Летом же сильного подорожания завозных фруктов не будет, так как в это время на рынках и в магазинах много сезонных отечественных фруктов и ягод.

Рост курсов валют неизбежно скажется на стоимости импортных фруктов: бананов, цитрусовых, манго и прочих экзотических фруктов. Они могут подорожать на 12–15%. Но последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября, — сказал Плугов.

Он пояснил, что Россия, за исключением отдельных месяцев, практически полностью обеспечивает себя всеми основными видами овощей, а вот с фруктами ситуация сложнее.

Единственное, что мы производим постоянно и в достаточном количестве, — это яблоки, — говорит Плугов.

За полгода курс доллара к рублю поднялся на 30%. За то же время некоторые продукты, по данным Росстата, стали дороже на 12–125%. В ряде случаев это подорожание объясняется исключительно сезонным фактором. А вот ослабление рубля может привести к повышению стоимости не только импортных продуктов, но и, к примеру, российского пива. Так как зерно при слабом рубле активно будут продавать за границу, и на внутреннем рынке оно станет более дефицитным. Подробнее — в материале NEWS.ru.