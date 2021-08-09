Ярмарка безумия: «Спартак» начал празднование столетия со скандала

Весной «Спартак» будет отмечать столетие клуба, но юбилейный сезон у «красно-белых» начался совсем не празднично. Помимо отвратительных результатов команды на футбольном поле, болельщиков повергла в шок публичная разборка гражданской супруги владельца клуба Заремы Салиховой с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым. Рассказываем подробнее об очередном скандале в самом популярном клубе страны.

Таинственная советница

Леонид Федун и Зарема Салихова вместе очень давно, она воспитывает четырёх детей от миллиардера, но в публичном пространстве появилась около года назад. В июле 2020-го журналист Игорь Рабинер рассказал о подруге владельца «Спартака», которая имеет на него огромное влияние, очень сильно интересуется футболом и принимает участие в принятии важнейших решений в клубе, касающихся в том числе кадровой политики.

В начале мая этого года Салихова легализовалась: она вошла в совет директоров клуба. Однако работа бывшей модели Playboy там закончилась очень быстро. Через три недели Зарема объявила об уходе, причём подробно объяснила своё решение.

Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я аудитор, поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится ещё больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается, — заявила Зарема.

Недовольство Салиховой прежде всего было связано с кандидатурой нового главного тренера «красно-белых» Руя Витории. Она выступала против португальца, а также заявила, что спортивный директор Дмитрий Попов не смог дать ей вразумительных объяснений о целесообразности такого назначения.

Зарема Салихова и Леонид Федун Алексей Филиппов/РИА Новости

Охота на Попова

После ухода из совета директоров Салихова создала канал в Telegram, который стал настоящим хитом в среде болельщиков и спортивных журналистов. Зарема ежедневно делала скандальные публикации, добрая часть которых касалась именно Попова.

Особенно мощным получился выпад, сделанный 20 июня. Салихова обвинила спортивного директора в желании выставить из команды лидеров Джордана Ларссона и Виктора Мозеса, а также в препятствовании подписанию нового контракта с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Ты точно не вредитель? — вопрошала Салихова.

В Telegram-канале Заремы доставалось и другим руководителям «красно-белых». Сообщения там появлялись с пугающей частотой. На какое-то время канал стал одним из главных источников новостей для спортивных СМИ.

4 августа после домашнего поражения «Спартака» от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов Попов неожиданно объявил об уходе. Он заявил, что «устал быть терпилой», добавив, что ему надоело подвергаться унижениям от супруги владельца клуба в публичном пространстве. Тогда казалось, что Зарема одержала уверенную победу над соперником.

Ответный удар

Однако через пару дней Попов создал свой Telegram-канал с издевательским названием «Аудитор из МГИМО», намекающим на образование Салиховой, где начал разрывать информационные бомбы. Бывший спортивный директор опубликовал десятки скринов переписки с Заремой, в которой Салихову можно принять как минимум за лицемерную даму, а как максимум — за безумную.

В общении с Поповым Зарема сама нелицеприятно высказывалась о том же Мозесе, предлагая его «слить». Кроме того, доставалось от Салиховой и бывшему главному тренеру Доменико Тедеско, которого в публичном пространстве спутница Федуна называла своим любимчиком.

Но самая умопомрачительная часть переписки Попова и Салиховой касается кандидатуры Витории. Там Зарема выступает за приглашение португальца, но мотивирует это аргументами, от которых волосы встают дыбом.

Так, Зареме нравится присутствие буквы «Р» в имени тренера, а также дата его рождения и знак зодиака Овен. Только после этого начинаются вопросы к Попову о профессиональных качествах Витории, но на этом скрины заканчиваются.

Интересно, что Салихова не оспаривала подлинность переписки, но всячески пыталась отвечать Попову. Однако опровержения без мощной доказательной базы, как у бывшего спортивного директора, выглядели не очень убедительно. Спич же про Виторию Зарема назвала троллингом. Хорошая попытка, но верится в это с трудом.

Попов же, выкладывая каждый новый скрин переписки, предлагал Салиховой удалить канал, обещая взамен прекратить информационную войну.

Точка кипения

spartak.com

Апогеем безумной Telegram-войны стал домашний матч «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) с дебютантом чемпионата «Нижним Новгородом». Происходящее вокруг команды не могло не сказаться на результате, который получился предсказуемо неудовлетворительным. «Красно-белые» пропустили два мяча уже к 16-й минуте и смогли ответить на это лишь одним голом.

Ещё во время матча фанаты «красно-белых» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Заремы «Эй, Федун, заткни свою ...» (женщину с пониженной социальной ответственностью), а после игры поставили ультиматум совету директоров и лично владельцу клуба. Болельщики потребовали уничтожения Telegram-канала Салиховой, пригрозив в противном случае тем, что «начнут действовать сами».

Что скрывается за этой пространной формулировкой, Федун решил не проверять. Судя по всему, он убедил Зарему покинуть любимый мессенджер, так как через несколько часов после обращения канал был удалён. Что это: временное отступление или полная капитуляция в войне с Поповым, узнаем совсем скоро. Бывший спортивный директор «Спартака», кстати, слово сдержал: новых сообщений в его канале больше не появлялось.