Салихова назвала истерикой отставку спортивного директора «Спартака» Попова

Жена владельца футбольного клуба «Спартак» Зарема Салихова назвала увольнение спортивного директора ФК Дмитрия Попова истерикой. Такое заявление она сделала в своём Telegram-канале.

Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко был сильно против этого трансфера и покинул клуб вскоре после конфликтов с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже был не «за», но принял. При этом спортивный и пиар-департамент меня упрашивали переговорить с Доменико Тедеско, чтобы он дал максимально положительный feedback об игроке, чтобы по картинке всё красиво получилось. А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока, — написала супруга Леонида Федуна.

Она отметила, что «кидаться говном в Telegram-каналах» в Тедеско не красиво, а также Салихова считает, что нет ничего дурного в том, чтобы узнать мнение об игроке.

Зарема считает, что из-за того, что клуб доверился только спортивному директору, в итоге получил «четыре опорника в команде, но середина поля отсутствует». Она отметила, что руководство «Спартака» верило Попову на слово, а потом годами платило зарплату футболистам, «которых даже бесплатно никуда не берут».