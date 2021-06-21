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Жена владельца «Спартака» рассказала, как спрашивала Тедеско об ориентации

17:20, 21 июня 2021
Зарема Салихова, Леонид Федун Зарема Салихова, Леонид Федун Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Экс-член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна, рассказала о диалоге с бывшим тренером Доменико Тедеско о его ориентации. Интервью Салиховой было опубликовано на YouTube-канале Ксеньи Собчак.

Мы вернулись в Россию, я ему (Тедеско. — NEWS.ru) позвонила, говорю: давай мы с тобой поговорим, скажи мне честно. Он такой: вы что! — сказала Салихова.

Она добавила, что слухи о нетрадиционной ориентации Тедеско распустил бывший генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов, которого удивило, что немецкий специалист не выставляет фотографии с женой и дочерью на видное место.

Ранее Салихова опровергла слухи о работе в эскорте.

Зарема Салихова вошла в совет директоров футбольного клуба «Спартак» в январе 2021 года, а уже в мае этого года вышла из него.

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