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Игрок «Нижнего Новгорода» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

16:42, 08 августа 2021
Игрок «Нижнего Новгорода» попал в реанимацию после матча со «Спартаком» Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Игрок ФК «Нижний Новгород» Иван Миладинович попал в реанимацию Боткинской больницы, получив травму в ходе матча со «Спартаком». Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По его сведениям, спортсмен находится в ясном сознании и общается с медиками.

В клубе уточнили, что у футболиста диагностированы ушибленная рана лобной области слева и закрытая черепно-мозговая травма.

Миладинович пострадал, столкнувшись на поле с форвардом «Спартака» Эсекелем Понсе. Медики некоторое время оказывали ему помощь на месте, а после футболиста доставили в больницу.

Матч «Нижнего Новгорода» со «Спартаком» закончился со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что волейболистка сборной Турции Чансу Озбай потеряла часть зуба в матче Олимпиады-2020 в Токио против команды России. Она столкнулась головой с коллегой по команде и разбила лицо в кровь. Волейболистке оказали помощь на площадке, после чего заменили.

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