Игрок «Нижнего Новгорода» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Аргентинский форвард Лионель Месси не смог сдержать эмоций на прощальной пресс-конференции в «Барселоне». Он покидает клуб после 21 года выступлений за него (18 — за основную команду). Видео было опубликовано на странице «Барселоны» в Instagram.

Я был убеждён, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро...