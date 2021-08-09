Игрок «Нижнего Новгорода» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Игрок ФК «Нижний Новгород» Иван Миладинович попал в реанимацию Боткинской больницы, получив травму в ходе матча со «Спартаком». Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По его сведениям, спортсмен
В клубе
Миладинович пострадал, столкнувшись на поле с форвардом «Спартака» Эсекелем Понсе. Медики некоторое время оказывали ему помощь на месте, а после футболиста доставили в больницу.
Матч «Нижнего Новгорода» со «Спартаком» закончился со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что волейболистка сборной Турции Чансу Озбай потеряла часть зуба в матче Олимпиады-2020 в Токио против команды России. Она столкнулась головой с коллегой по команде и разбила лицо в кровь. Волейболистке оказали помощь на площадке, после чего заменили.