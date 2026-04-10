В «Спартаке» отреагировали на слова Соболева о паразитах в клубе Зобнин заявил, что слова Соболева о паразитах в «Спартаке» — это его право

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев может говорить что угодно, заявил «Чемпионату» полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Так он отреагировал на высказывания футболиста о «паразитах внутри команды».

Никак не реагирую на слова Соболева, что в «Спартаке» есть люди-паразиты. Это вообще не моя история. Мы в команде вообще не зацикливаемся на этом. Ну сказал и сказал. Его право. Он может говорить все что угодно. Как реагировать? Да никак, — сказал Зобнин.

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, на 44-й минуте аргентинец Эсекьель Барко не реализовал пенальти. В послематчевой серии сильнее оказались спартаковцы: на неточный удар 18-летнего воспитанника «Зенита» Даниила Кондакова красно-белые ответили голом с точки в исполнении защитника Кристофера Ву.

Ранее бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что сине-бело-голубые не должны были доводить дело до серии пенальти в матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.